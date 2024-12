Ilha - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 27/12/2024 12:47

Angra dos Reis - O presidente da Argentina, Javier Milei, deve passar o reveillón em Angra dos Reis, na costa verde do estado. Um grupo de seguranças do presidente, que chegou ontem (26) à ilha, atraiu a curiosidade de quem passava pelo local. A equipe está fazendo uma varredura na ilha e no mar. Segundo informações de fonte do governo brasileiro, a visita é pessoal. Se for oficialmente confirmada, Milei deve descer no heliponto da mansão nesta terça-feira (31) e acompanhar de perto a festa da virada e a tradicional procissão marítima do dia 1º, conhecida internacionalmente como um dos maiores eventos náuticos do mundo.

Além do buffet, que vai carregar a culinária do Maranhão, como bobó de camarão, Milei e seu grupo de velejadores terão à disposição uma lancha de 35 pés, para assistirem de perto a tradicional procissão marítima do dia 1º de janeiro, no mar de Angra.

O secretário Douglas Barbosa, da Secretaria de Segurança Pública da cidade informou, por telefone, que não houve um comunicado oficial, mas está à disposição e trabalhando para garantir a segurança de todos, visitantes e personalidades, que escolherem Angra para passar o reveillón.

A Ilha Sundara, que possui 10 mil metros quadrados e mais de 3 mil metros de área construída, pertence aos empresários Celso Roberto Dias Mendes e Júlio Alves, que alugam o espaço para grupos de pessoas ou celebridades do mundo artístico.

O presidente argentino terá a companhia de um grupo de colegas e amigos velejadores neste reveillón, do qual faz parte um dos seus ministros. O grupo saiu da Argentina em um veleiro gigante de mais de 100 pés, com destino às águas brasileiras, e ancorou na cidade histórica de Paraty, onde a tripulação passou o Natal.