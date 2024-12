Na foto tirada por embarcações que navegavam no local, dá pra ver a ponta da embarcação antes de ir ao fundo - Divulgação/reprodução rede social

Na foto tirada por embarcações que navegavam no local, dá pra ver a ponta da embarcação antes de ir ao fundoDivulgação/reprodução rede social

Publicado 27/12/2024 14:15 | Atualizado 27/12/2024 15:59

Angra dos Reis - Um acidente no final da manhã desta sexta-feira (27), por volta de 11h30, no mar de Angra, envolvendo duas embarcações, deixou cinco pessoas feridas, entre elas uma criança e uma vítima adulto, em estado grave. O acidente foi na ponta da Praia do Dentista, localizada na Ilha da Gipoia, em Angra dos Reis, na costa verde do estado.

As duas embarcações envolvidas estavam com tripulantes. Uma com capacidade para 26 pessoas, ninguém ficou ferido e a de porte menor, com cinco tripulantes a bordo, todos foram atingidos. A embarcação afundou após a abalroação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na água e foram resgatadas por uma das embarcações envolvidas, e pela lancha da corporação, e transportadas até o cais de Santa Luzia, no centro da cidade, onde duas ambulâncias dos bombeiros e SAMU, equipadas com médicos, aguardavam para o transporte até o Hospital da Japuíba, HMJ.

Na ambulância dos bombeiros, uma criança e um homem em estado moderado, e na ambulância do Samu, uma vítima em estado grave, foram levadas para o HMJ. A unidade não deu detalhes e informou que as vítimas estão na emergência sendo avaliadas pela equipe médica do hospital.

A Marinha do Brasil foi acionada e está no local para averiguar as causas do acidente no mar. A embarcação identificada por Rei Davi, está no fundo do mar, sem nenhum tripulante. A embarcação foi içada, agora a tarde, do fundo do mar.