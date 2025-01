Embarcações atingidas pelas chamas no galpão da marina - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 18/01/2025 12:17

Angra dos Reis - Um incêndio na manhã deste sábado(18) em um galpão da Marina Verolme, em Angra dos Reis, na costa verde, considerada a maior rede da américa latina, atingiu um bote inflável, uma lancha de 46 pés e dois funcionários removidos para o Posto de Saúde de Jacuecanga. As vítimas foram atendidas e liberadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h40 da manhã de hoje, e as equipes chegaram no local, minutos depois. No galpão vários funcionários estavam trabalhando, no momento em que as chamas se propagaram e foram orientados pela segurança a deixarem o local. Bombeiros civis da empresa iniciaram o combate as chamas, sendo totalmente controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os funcionários receberam atendimento e foram liberados no local, sendo dois deles, avaliada a necessidade de serem removidos pela ambulância dos Bombeiros para a unidade de saúde do bairro, onde foram atendidos, e após procedimento liberados. A causa do incêndio pode ter sido a quantidade de resina encontrada no chão do galpão.

As chamas atingiram um bote inflável e a lateral de uma lancha de 46 pés. Não foi dado mais detalhes sobre as embarcações atingidas pelas chamas. Segundo os bombeiros, ao chegarem no local verificaram que no chão havia um galão de resina caído, e o produto espalhado, o que pode ter sido a causa do incêndio. Essa informação apurada com equipes no local, só será confirmada após uma avaliação minuciosa de técnicos da Marina Verolme.

As equipes do Corpo de Bombeiros, fizeram uma varredura no local para averiguar se havia vestígio de novos focos de incêndio, descartados pelos militares. Restando agora aos funcionários a limpeza do local atingido.

Marina Verolme

É a maior rede de Marinas da américa latina, teve início em 1998 com a construção da primeira Marina: a Marina Piratas. Foram precursores na utilização de Forklifts- equipamento fundamental para retirar a embarcação das águas com maior segurança e muito mais agilidade, revolucionando a operação e transporte desses barcos, oferecendo um serviço inigualável.



Em 2000, foi inaugurada a Marina Verolme, que até hoje é considerada a maior no polo náutico da América Latina e uma das maiores do mundo. Seus clientes dispõem de sistemas de ponta como forklifts para barcos Offshore de até 46 pés e uma novidade até então: o Travel Lift, para barcos de até 100 toneladas, além de mais de 75 vagas molhadas, sem contar com o Polo Industrial Náutico dentro do complexo da Verolme, que possui mais de 100 empresas, todas elas ligadas ao mundo náutico.



Já em 2010, nasceu o Grupo BR Marinas com o intuito de criar e propagar um padrão de operação entre as marinas e fomentar uma rede ainda mais forte e unificada.



Nos anos seguintes, houve uma expansão da unidade, as Marinas Bracuhy em 2013, Marina Ribeira em 2014, Marina da Glória e Itacuruçá em 2016, Marina Búzios em 2017 e Marina Paraty em 2020.



Atualmente, a BR Marinas é a maior operadora de marinas da América Latina e administra 8 marinas no litoral fluminense. ( Fonte Grupo BR Marinas).