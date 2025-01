David Pedrosa(E), Norielem Martins(C) e Paulo de Lira (D) - Divulgação/reprodução rede social

David Pedrosa(E), Norielem Martins(C) e Paulo de Lira (D)Divulgação/reprodução rede social

Publicado 16/01/2025 14:02 | Atualizado 16/01/2025 14:02

Angra dos Reis - Os artistas plásticos, Paulo de Lira, David Pedrosa e Norielem Martins, de Angra dos Reis, na costa verde, estão entre os mais renomados a mostrarem seus talentos na exposição internacional no Uruguai," Más que Arte" - um projeto que celebra no mês de janeiro o intercâmbio cultural entre artistas uruguaios e brasileiros. A mostra começou dia 11 e vai até dia 26. Angra será a próxima cidade, no país, a sediar o evento.

Entre as obras, estão em destaques: a força e a beleza dos ciclos naturais e emocionais da mulher ao florescer, nas lentes de Norielem. Paulo de Lira mostra a cultura marítima, aproveitando o contraste da beleza natural de Angra. David reflete sobre a memória e a história por meio de técnicas e texturas inovadoras.

- Este diálogo intercultural não apenas fortalece os laços entre Brasil e Uruguai, mas também reafirma a importância de ocupar espaços públicos com arte, democratizando o acesso à cultura e promovendo reflexões sobre identidade, pertencimento e criatividade - afirmou Norielem.

A exposição é idealizada pelo artista plástico Maurício Borgarelli e pela produtora cultural Carolina Laxalt, de Canelones. "A iniciativa busca conectar práticas de diferentes países promovendo uma rica troca entre nomes consagrados e novos talentos do universo artístico".

O evento promove o turismo e oxigena a economia da cidade. Abaixo conheça um pouco dos artistas angrenses.

Paulo de Lira

O artista traz à exposição a série de oito telas que celebram a relação histórica e visual entre os barcos da região e a identidade local, explorando a harmonia entre natureza e tradição. A cultura marítima de Angra dos Reis, dá um toque especial às telas.

- As tradicionais traineiras, embarcações são feitas por pescadores da cidade, descendentes de portugueses e espanhóis, que vieram morar na cidade".

Norielem Martins

Apresenta a série "Ciclos Femininos, um Convite ao Florescer", composta por oito telas que exploram a força e a beleza dos ciclos naturais e emocionais das mulheres. Norielem, que também é fotógrafa, tem a honra de estar ao lado de grandes artistas no início de sua trajetória nas artes plásticas, contribuindo para um diálogo sensível e transformador.

David Pedrosa

Artista multifacetado e reconhecido internacionalmente, David expõe a série "Diálogos com o Passado", que reflete sobre a memória e a história por meio de técnicas e texturas inovadoras. Com mais de 20 anos dedicados ao ensino de arte em Angra dos Reis, ele também contribui significativamente para a formação de novos artistas na região.



A mostra acontece em duas etapas de 11 a 23 de janeiro, em Ciudad de La Costa, Canelones e de 24 a 26 de janeiro, em Punta Del Este, Maldonado, com o apoio do Ministério da Educação e Cultura do país sede e da Associação de Artistas de La Costa. Eles destacam que "a presença no evento é com recursos próprios, e o projeto é sem fins lucrativos, reforçando o caráter colaborativo e voluntário da iniciativa".

Pelo sucesso, o "Más que Arte" já planeja sua continuidade. Os organizadores pretendem realizar uma edição do projeto na cidade de Angra dos Reis, expandindo ainda mais os horizontes dessa troca artística.