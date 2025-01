Agentes de saúde fazem uma varredura nos quintais das casas e não demoram muito para encontrar larvas do mosquito da Dengue - Divulgação/PMAR

Publicado 10/01/2025 11:34 | Atualizado 10/01/2025 12:38

Angra dos Reis - Entre os dias 7 e 10 de janeiro, a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa). Essa ação estratégica é essencial para o enfrentamento, pois proporciona aplicar medidas específicas e eficientes para o combate do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Durante o levantamento, agentes de endemias visitam imóveis selecionados em todas as áreas urbanas do município para avaliar os níveis de infestação e identificar os principais tipos de criadouros.

O LIRAa é uma ferramenta fundamental para o controle das arboviroses, pois permite mapear áreas de maior risco e direcionar ações de prevenção e combate. A análise detalhada do comportamento do mosquito possibilita que a Secretaria de Saúde implemente medidas específicas para eliminar focos e reduzir a proliferação.

— Durante esta semana, nossos agentes estão percorrendo o município para identificar os índices de infestação. Com base nesses dados, iremos implementar uma série de ações em parceria com as equipes da Prefeitura de Angra — destacou Romário Aquino, diretor de Vigilância em Saúde.

APOIO DA POPULAÇÃO

A Prefeitura destaca que, em Angra dos Reis, 86% dos focos do Aedes aegypti estão nas casas das pessoas, por isso a importância da população eliminar possíveis criadouros: virar garrafas para baixo, remover os pratos dos vasos de planta, guardar pneus em ambientes cobertos, limpar as calhas, amarrar bem os sacos de lixo, manter a caixa d’água tampada e esvaziar recipientes de degelo em geladeiras.

VACINAÇÃO

Em Angra, a vacinação contra a dengue ocorre de segunda a sexta-feira, em todas as Estratégias de Saúde da Família, das 8h às 17h. No momento, as doses serão direcionadas para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Para se vacinar, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS da criança/adolescente.