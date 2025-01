Prefeito Cláudio Ferreti (C) cobra do seu secretariado agilidade no projeto que vai racionalizar despesas no seu governo - Divulgação/PMAR

Publicado 09/01/2025 09:08

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realizou, nessa semana, no Salão Nobre de sua sede, uma reunião liderada pelo prefeito Cláudio Ferreti com seu secretariado para discutir as diretrizes do Plano Avança Angra. Publicado no Boletim Oficial no último dia 2, o plano, disponível no https://bit.ly/4h2Eky8, foi criado por meio de decreto com o objetivo de promover o contingenciamento de gastos, modernizar a administração pública e impulsionar o desenvolvimento do município, que conta com um orçamento anual de cerca de R$ 2 bilhões.

Durante a reunião, nessa terça-feira (7), foi destacada a necessidade de aumentar a eficiência dos gastos públicos. Para isso, serão implementadas medidas como a racionalização de despesas correntes, renegociação de dívidas e modernização da relação com os contribuintes. No âmbito da modernização administrativa, estão previstas ações como a reestruturação de órgãos municipais, auditorias na folha de pagamento, automação de processos, criação de uma Central de Compras e qualificação contínua dos servidores públicos.

O Plano Avança Angra está estruturado em três eixos principais: expansão de investimentos, melhoria da eficiência do gasto público e modernização administrativa. Entre as ações previstas, destacam-se a revisão do cadastro do IPTU e da Planta Genérica de Valores, a atualização do Código Tributário e do Código de Posturas, o desenvolvimento de uma carteira de projetos e parcerias público-privadas (PPPs), além de metas prioritárias como a revisão da estrutura administrativa, a criação de uma agência de regulação, a implementação do programa Angra PPP e a atualização da arrecadação de IPTU por meio de tecnologia de Geoprocessamento.

Outras iniciativas incluem a revisão do Plano Diretor, com foco em zoneamento e diretrizes econômicas, ambientais e urbanas, o fortalecimento da gestão do patrimônio imobiliário público e a qualificação contínua dos servidores municipais. O plano também prevê a redução de despesas correntes nos primeiros 60 dias de execução e a organização de objetivos por meio de uma oficina com o secretariado para atualizar a carteira de projetos do governo e buscar fontes de financiamento.

– A atualização das ferramentas de gestão e o replanejamento dos gastos públicos são essenciais para garantir a eficiência da nossa administração. Nosso compromisso é claro: em até seis meses, queremos que a Prefeitura já esteja funcionando com as novas diretrizes e soluções que estamos planejando – afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

A coordenação e o monitoramento do plano estão sob responsabilidade do Conselho Gestor do Avança Angra, composto por secretários municipais. O grupo é presidido pelo secretário de Articulação Governamental, Vitor Simões, e conta com o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta, o secretário de Finanças, Flávio Henrique de Sá, a Procuradora Geral do Município, Juliana Nascimento, e o secretário de Modernização e Gestão de Pessoal, Roberto Peixoto.