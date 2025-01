Angra dos Reis

Angra celebra 523 anos de fundação

Com shows na Praia do Anil, tradicional corte do bolo a meia noite, e a corrida de Santos Reis. Uma das cidades que lidera o ranking de visitantes o ano inteiro, Angra é cercada pelo mar e montanhas, e oferece aos visitantes uma rica história cultural e religiosa, documentada em seus lindos monumentos datados a partir do final do século XVII