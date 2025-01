Donos dos cães encontrados em situação de maus-tratos foram autuados - Divulgação/redação

Publicado 04/01/2025 13:27

Ilha Grande - O Instituto Estadual do Ambiente, INEA, resgatou nessa semana, dois cães em situação de maus-tratos, na Praia do Provetá, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde do estado. Os animais estavam amarrados, sem água e comida, extremamente desnutridos. Os cães estavam em uma casa próximo à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro. A operação foi montada após uma denúncia anônima ao Disque Denúncia 0300 253 1177, através do Linha Verde.

Os animais foram recolhidos e encaminhados à abrigo para cuidados adequados. Os responsáveis pelos animais foram identificados e autuados na Lei 9.605/1998, por maus- tratos e abandono de animais domésticos. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Ainda de acordo com a Lei 14.064/2020, a pena aumenta para reclusão de dois a cinco anos.