Oito vítimas, sendo duas crianças com ferimentos leves - Divulgação

Publicado 30/12/2024 08:40

Angra dos Reis - Uma colisão envolvendo três carros de passeio, na RJ 155, que liga Angra à Barra Mansa, na altura da serra D´Água, em Angra dos Reis, na costa verde, deixou pelo menos oito feridos, na noite desse domingo (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas com ferimentos leves, estavam duas crianças.

Cinco vítimas foram atendidas e liberadas no local. Três, sendo uma mulher e duas crianças foram transferidas pela ambulância do Samu, para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, com ferimentos leves. A unidade não atualizou o boletim médico das vítimas.

A via ficou interditada para atendimento das vítimas, pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu. A Polícia Militar esteve na ocorrência. Não se sabe ainda como foi a dinâmica do acidente.