Banheiro do apartamento no segundo andar do prédio - Divulgação

Publicado 28/12/2024 16:33

Angra dos Reis - Um incêndio, na noite dessa sexta-feira, (27), em um prédio, na Rua Coronel Carvalho, no centro de Angra dos Reis, na costa verde, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O local, tomado por uma nuvem de fumaça preta, dificultou o trabalho dos militares. Um cenário de pânico, para centenas de pessoas que estavam em bares próximos ao prédio. Não houve feridos. O proprietário do imóvel chegou no local.

Não havia ninguém no prédio na hora do incêndio Divulgação

Não se sabe ainda as causas do incêndio, que segundo o Corpo de Bombeiros teria iniciado no banheiro do segundo andar. Por uma hora de trabalho incansável, os bombeiros conseguiram apagar o incêndio e fazer uma varredura no prédio. Não havia ninguém no local. Segundo os militares a primeira informação era de que uma família estaria no segundo a andar, que foi descartada. A moradora do apartamento também foi avisada e logo chegou no local.

Porta de entrada do prédio que pegou fogo na Coronel Carvalho próximo a bares e restaurantes badalados no centro da cidade Divulgação

O imóvel no primeiro andar funciona lojas comerciais e um depósito. Já no segundo é residencial. Por sorte o prédio estava vazio, no momento do incêndio.