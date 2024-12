Ciclista caído no chão aguardando o socorro - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 29/12/2024 18:41

Angra dos Reis - Um ciclista ficou gravemente ferido depois de se envolver, neste domingo (29) em uma colisão com um carro de passeio. O acidente foi na Rio-Santos, na altura do condomínio Mombaça, em Angra dos Reis, na costa verde.

O Corpo de Bombeiros e a CCR RioSP, foram acionados. A PRF também estava no local. O homem foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal da Japuíba, em estado grave. A unidade não atualizou o estado de saúde da vítima.

Não se sabe a dinâmica do acidente. No momento da colisão não estava chovendo. Não houve interdição do trânsito que foi controlado pela concessionária que administra a rodovia.