Publicado 28/12/2024 18:37

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realizou, nessa semana, (27), o pagamento do abono salarial para 2.531 profissionais da rede municipal de educação, atingindo o maior número de contemplados desde 2021, quando o benefício foi instituído. Pelo quarto ano consecutivo, o "Abono Salarial Pacto pela Educação" foi financiado, pela primeira vez, com recursos do orçamento municipal, sem apoio de verbas do Fundeb.



Com um montante total superior a R$ 8 milhões, o abono foi destinado a todas as categorias de servidores vinculados à Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) e às 91 unidades escolares. Entre os beneficiados estão docentes, profissionais de apoio pedagógico, administrativo e operacional. O valor do abono equivale a 100% do salário inicial de cada categoria.

Denominado “Abono Salarial Pacto pela Educação“, o benefício soma mais de R$ 8 milhões e corresponde a 100% do salário inicial de cada categoria contemplada, excluindo valores relativos a horas extras. O abono é um reconhecimento pelo desempenho dos profissionais ao longo do ano.



– Os recursos para este abono são integralmente provenientes do orçamento da prefeitura, resultado de uma gestão eficiente e econômica. Ele reflete as melhorias nos resultados educacionais da rede municipal, como o Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização e o avanço nas notas do Ideb em 2024 – afirmou o secretário municipal de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.



Têm direito ao benefício profissionais da educação básica municipal que atuam nas 91 unidades escolares e nos setores administrativos, pedagógicos e jurídicos da SEJIN, além do Conselho Municipal de Educação. As categorias contempladas foram:



Nível Superior: docentes II, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fonoaudiólogos.



Nível Médio/Técnico: docentes I de educação infantil e anos iniciais, agentes administrativos, berçaristas, inspetores de aluno, técnicos em contabilidade, secretários escolares, intérpretes e instrutores de Libras, e agentes de inclusão digital.



Nível Fundamental: monitores de educação especial, zeladores, auxiliares de zeladoria, merendeiras, auxiliares de berçário, auxiliares de recreação, motoristas, auxiliares administrativos, auxiliares de biblioteca, entre outros.



– Este ano, além do abono salarial, os profissionais da educação de Angra receberam seus salários regulares, a segunda parcela do 13º salário e, em alguns casos, as férias. Foi um ano de muito trabalho, com dedicação para atender nossos alunos e implementar o planejamento da secretaria. Que 2025 traga ainda mais conquistas para a educação em Angra – destacou Paulo Fortunato.