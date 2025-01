Prefeito Cláudio Ferreti discursa ao lado de seu vice Rubinho na cerimônia de posse - Divulgação

Publicado 02/01/2025 01:49

Angra dos Reis - O prefeito Cláudio Ferreti e o vice Rubinho Metalúrgico tomaram posse na noite desta quarta-feira (1) de janeiro em sessão solene realizada no Iate Clube Aquidabã, onde foram empossados ainda 15 vereadores. Entre as autoridades presentes estavam o ex-prefeito Fernando Jordão e as deputadas estadual Célia Jordão e federal Soraya Santos.

No seu discurso o novo prefeito fez uma retrospectiva trazendo a memória os desafios enfrentados e os trabalhos realizados para o avanço da cidade. Entre eles investimento em segurança pública e a inauguração do hospital da mulher HMAR, que totalizou desde 2022 até dezembro de 2024 5 mil nascimentos, considerado um marco. Na época Ferreti, como é conhecido por fazer parte do quadro de funcionários efetivos da prefeitura, ocupava o cargo de Secretário de Governo.

Ferreti anunciou ainda projetos prioritários no seu governo, como Hospital dos Olhos,clínica de Imagem e a construção do maior projeto que vai modernizar a frente da cidade, a Marina São Bento.

- Angra vem avançando, mais ainda há muito a ser feito. Vamos qualificar a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, reduzindo ao máximo a necessidade de buscar atendimento em outras cidades - disse .

Após a cerimônia, o prefeito e vice foram para praça Nilo Peçanha, para a cerimônia de transmissão de cargo. O Ex- prefeito Fernando Jordão não tem dúvidas de que Angra está no caminho certo.