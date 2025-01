Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil garantem a segurança dos foliões no mar - Divulgação

Publicado 01/01/2025 14:09 | Atualizado 01/01/2025 16:47

Angra dos Reis - Sol, calor e muita animação no mar de Angra dos Reis, na costa verde do estado, neste primeiro de janeiro de 2025. A cidade em festa dá boas vindas ao ano que se inicia, com a tradicional procissão marítima, marcada pelo carnaval no mar. Embarcações coloridas com muita criatividade e reverência dão um toque especial ao maior evento náutico do país.

Show da virada na praia do Anil Divulgação: reprodução rede social

Esta é a 46ª Procissão Marítima de Angra dos Reis que conta com desfile de 14 escunas e 3 lanchas competindo por premiações, e uma multidão, entre moradores e turistas, sendo embalada aos som de djs, em pleno alto mar, curtindo o ano novo com a energia lá em cima. Uma das atrações do evento é o barco Flangra, que traz as cores do time do coração com muita alegria e uma animação contagiante. O Big Brother, deixou a telinha e veio aportar no mar de Angra. Após o evento, a festa continua na Praia do Anil, com o show “O Pagode do Adame”, a partir das 17h.

O grupo nasceu em 2019, em São Gonçalo-RJ, com a missão de levar alegria e boas vibrações através do pagode, fazendo com que a cidade fique exatamente como no slogan dos festejos deste fim de ano: “Angra de Bem com a Vida”.

Virada do Ano

Ontem, na virada do Ano, (31), a cantora Erica Carvalho embalou o público na virada do ano ao som do sertanejo e do forró, dando ritmo e boas vindas a 2025, na Praia do Anil, palco de um show de luzes e muito brilho no céu, com a tradicional queima de fogos, brindando 2025.

Queima de fogos na Praia do Anil Divulgação/PMAR

A festa continua com shows na praia do Anil e nos bairros até a madrugada do dia 6 de janeiro, aniversário da cidade, com corte do bolo a meia noite do dia 5. ( Confira a programação)



Quarta-feira, 1º de janeiro

Barca Madrinha

9h – DJ KamiKaze

9h – DJ André Costa

16h – DJ Marcelo

17h – Pagode do Adame



Aniversário da Cidade – Angra 523 Anos



Sábado, 4 de janeiro

21h – DJ local

22h – DJ Beto Vieira

23h30 – Zé Vaqueiro



Domingo, 5 de janeiro

21h – DJ Guilherme

21h30 – DJ Camila Alcici

23h30 – Felipe Araújo.

Shows



Na noite de segunda-feira (30), o cantor Suel embalou o público apaixonado que lotou a Praia do Anil. O artista apresentou uma seleção de sucessos como "Vitamina C", "Tomara", "Assume ou Me Esquece", "Amor de Amante", além de versões de pagodes de outros grupos e composições feitas para outros artistas.



Com uma trajetória de 22 anos no pagode, sendo cinco em carreira solo, Suel foi um dos fundadores e vocalistas do grupo Imaginasamba, que marcou época com sucessos como "Duvido" e "Para de Pirraça".



Suel mostrou-se muito à vontade durante o show, estendendo o tempo de apresentação programado e surpreendendo o público com a participação especial de seu amigo e também cantor de pagode, Matheusinho.





Réveillon nos Bairros e na Ilha Grande

E ontem teve contagem regressiva e shows também nos bairros



Parque Mambucaba

21h30 às 0h – DJ local

0h às 2h – Alyny Melo



Vila Histórica de Mambucaba

17h às 18h30 – Nosso Som

19h à 0h – DJ Timão

0h às 2h – Banda Sereno



Praia do Frade

19h à 0h – Bryan Cantor

0h às 2h – Guilherme Farra



Praça de Monsuaba

19h à 0h – DJ Spencio

0h às 2h – Nossa Batucada



Vila do Abraão – Ilha Grande

23h30 – Banda Bira Belo