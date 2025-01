Hospital da Mulher em Angra - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 02/01/2025 01:15 | Atualizado 02/01/2025 01:20

Angra dos Reis - Às 18h46 do dia 30 de dezembro de 2024, o HMAR atingiu um marco histórico desde sua fundação (2022) o nascimento de número 5 mil. Pesando 3,170 kg e medindo 47 cm, a pequena Ananda chegou ao mundo trazendo emoção para todos que estavam na maternidade.

O momento ficou ainda mais especial pela história de sua mãe, Marceli Barbosa de Brito, técnica de enfermagem do Centro Obstétrico (COB) do próprio HMAR. Marceli, que acompanhou inúmeras mães em suas jornadas na maternidade, escolheu o HMAR para dar à luz sua primeira filha, confiando na qualidade e no cuidado que sempre fez parte da sua rotina de trabalho

- Sempre foi meu sonho ser mãe e todo o trabalho da maternidade sempre me emocionou muito. Ter a oportunidade de trazê-la ao mundo no HMAR, ao lado da minha equipe e de pessoas em quem confio, me trouxe uma imensa tranquilidade. A data do parto foi escolhida por ela, e meu coração de mãe transborda de alegria por viver esse momento tão especial. Fazer parte do HMAR e ter minha filha nascendo aqui é algo que não consigo descrever.

Alanderson, pai de Ananda, também muito emocionado, contou que a família fez questão de sair do Rio de Janeiro para ser atendida no HMAR.

- Minha esposa sempre quis ter nosso bebê no HMAR. Viemos de outra cidade para esse momento e, ao chegar, fiquei impressionado com a estrutura e o atendimento humanizado. É algo que não se vê em outros lugares. A Ananda é nossa primeira filha, e viver essa experiência foi incrível – comentou.

A diretora-executiva do HMAR, Patrícia Neves, ressaltou que alcançar a marca de 5 mil nascimentos é um marco histórico para a unidade, destacando o empenho e a dedicação dos profissionais de todas as áreas da maternidade.

- Ter o bebê de número 5 mil nascendo de uma colaboradora é um presente para todos nós. É uma demonstração genuína da confiança que nossa equipe deposita no trabalho realizado aqui todos os dias. Esse nascimento simboliza o vínculo de pertencimento e o compromisso que cada profissional dedica à sua rotina. Estamos todos profundamente felizes e orgulhosos por esse marco tão especial - afirmou a diretora da maternidade.

O HMAR é uma unidade de assistência hospitalar especializada no atendimento materno-infantil, sendo referência como maternidade de alto risco na região da Baía da Ilha Grande. Como instituição pública, atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), funcionando como uma maternidade de portas abertas, respeitando os princípios do sistema e proporcionando cuidado humanizado, com foco na vida e no acolhimento com qualidade.

Desde sua inauguração, em março de 2022, a unidade já registrou 5.000 nascimentos e 45.000 atendimentos