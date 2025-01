Caminhão- pipa tombou na altura do Bracuí - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 03/01/2025 21:35

Angra dos Reis - Um acidente nesta sexta-feira (3), na rodovia Rio-Santos, na altura do km 507, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde, deixou quatro pessoas feridas. Sendo dois adolescentes; um menino de 14 e uma menina de 16 anos, com ferimentos leves foram levados pela ambulância do Samu, para o HMJ. Outras duas vítimas, graves, foram transferidas pela unidade móvel da CCR, também para o hospital da cidade.

Segundo a concessionária de administra a rodovia, o caminhão- pipa, estava vazio, e tombou na altura do bairro Bracuí. Não se sabe a dinâmica do acidente, a PRF esteve no local.

O Hospital da Japuíba não atualizou o estado de saúde das vítimas, que ainda permanecem internadas na unidade.