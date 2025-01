Redução nas despesas pode chegar a 40% - Divulgação/PMAR

Publicado 02/01/2025 23:02

Angra dos Reis - O prefeito eleito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti (MDB), tomou posse ontem, (01), editando o Avança Angra, decreto que tem como principais objetivos reduzir despesas e aumentar a receita da cidade, hoje, na casa dos R$ 2 bilhões de reais/ano.

O Avança Angra conta com um grupo para cortar as despesas e outro para engordar o cofre da cidade. Na coluna dos gastos, uma revisão minuciosa de contratos, que poderão ter cortes de 10 a 40%, dependendo da natureza do serviço. Há medidas de otimização da folha de pagamento, com revisão de horas - extras e de comissionados.

A turma que vai trabalhar para aumentar a receita - e que começou a passar o chapéu em Brasília antes mesmo da posse- aposta em parcerias público privadas e em convênios com o governo federal.

Além disso, há medidas para melhorar o ambiente de negócios na cidade, especialmente, no que diz respeito ao turismo e a economia do mar.

O Avança Angra está publicado no Boletim Oficial de hoje.