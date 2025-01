O menino de oito anos no HMJ, após ter sido atingido na perna por bala perdida - Divulgação/ reprodução rede social

Publicado 06/01/2025 18:40

Angra dos Reis - A assessoria de Comunicação da prefeitura de Angra dos Reis, informou em nota na tarde desta segunda-feira(6)," que o menino de oito anos, que foi atingido por estilhaço de bala, na virada do ano, na Avenida Airton Sena, na Praia do Anil, recebeu alta do Hospital Municipal na Japuíba (HMJ), no dia 3 de janeiro". A criança foi submetida a um procedimento cirúrgico para retirada dos estilhaços da bala, segundo uma fonte do hospital. Ainda de acordo com a informação, a mãe teria dito na emergência " que só percebeu o ocorrido quando terminou a queima de fogos. A vítima, de bala perdida, deu entrada na madrugada do dia 1 de janeiro e só deixou a unidade três dias depois".

Segundo informou a mãe da criança, o filho foi atingido foi na hora da queima de fogos, e somente após terminar o barulho, pode ver que o menino que brincava com outras crianças, primos e colegas, estava com a perna machucada.

-Ele reclamou que estava doendo e fui olhar, percebi que algo pior tinha acontecido corri com meu esposo e ele para o hospital, a princípio, achei que era dos fogos, mas fui informada no hospital que era estilhaços de bala de arma de fogo - disse a mãe enquanto o filho era atendido na unidade. Ela disse que iria fazer um boletim de ocorrência na delegacia.

Essa não foi a primeira ocorrência na Praia do Anil, evento promovido pela prefeitura da cidade. Além da virada, no show de sábado, (4), do cantor Zé Vaqueiro, dentro da programação de final de ano ( reveillon e aniversário da cidade), cerca de 15 pessoas compareceram à 166ª DP, para registrarem boletim de furto de celular. Nos depoimentos elas alegam, "que no tumulto de saída da areia, após o show, os aparelhos foram tirados de bolsos e bolsas", sem que as mesmas percebessem a ação, mesmo com o policiamento no calçadão da Praia do Anil.

Segundo informações da prefeitura cerca de 50 mil pessoas lotaram a praia no show de sábado, quando deu início a programação das comemorações do aniversário da cidade, hoje (6). Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação, para saber qual a posição da prefeitura sobre o ocorrido, para que nos próximos eventos, como carnaval, que já está chegando, possa evitar esse constrangimento. (Segue resposta abaixo):



"Questões ligadas à segurança e ao policiamento devem ser apuradas diretamente com a polícia".

Em uma página na internet, não oficial da prefeitura, o secretário de Segurança Pública da cidade, Douglas Barbosa, lamentou o ocorrido e disse que as providências estão sendo tomadas.

- Infelizmente foram registrados 13 furtos, não há registro de assalto e de roubo e não houve arrastão, mas já estamos tomando providências. O policiamento já havia sido reforçado, com 90 policiais e será ainda mais reforçado para que possamos ter festas pacíficas, que a população o turista se divirta e venha para festa seja participante da paz e de harmonia - disse Douglas.