A cidade é um dos destinos turísticos conhecido no mundo inteiro - Divulgação/PMAR

Publicado 05/01/2025 19:02 | Atualizado 05/01/2025 19:03

Angra dos Reis - Angra dos Reis completa 523 anos nesta segunda-feira,(6), com uma programação festiva que deu início ontem(4), no embalo do cantor Zé Vaqueiro, considerado um dos principais destaques do estilo musical conhecido como piseiro, e segue até amanhã, com a promessa de alegrar o coração dos angrenses e turistas que continuam na cidade desde o reveillón.

Zé Vaqueiro Divulgação/PMAR

O cantor Zé Vaqueiro se apresentou para mais de 50 mil pessoas, na Praia do Anil, que cantaram e dançaram os sucessos do artista, uma das principais referências do forró e da música nordestina no Brasil.





Esbanjando simpatia, o cantor apresentou um repertório repleto de sucessos, incluindo “Volta Comigo Bebê” e “Letícia”. O artista ainda ofereceu ao público versões de músicas consagradas como “Anna Júlia”, do grupo Los Hermanos, e “Pelados em Santos”, da banda Mamonas Assassinas.





Pela primeira vez em Angra, Zé Vaqueiro não poupou elogios à cidade, que é uma das mais antigas e belas do Brasil.





– Essa é minha primeira vez neste paraíso maravilhoso e já estou ficando com vontade de voltar. Gostaria de desejar um feliz aniversário a Angra e agradecer a todos pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui comemorando essa data especial, trazendo alegria nesse comecinho de 2025. Desejo também um feliz ano novo e que Deus abençoe a todos – destacou o cantor, que deu um show a parte, levando o público ao delírio.





Quem acompanhou o show e dividiu com a multidão a areia da praia do Anil foi o prefeito da cidade, Cláudio Ferreti, acompanhado da primeira-dama, Bete Brito e família. ele foi aos bastidores cumprimentar o artista, fazendo questão de ficar para assistir ao show.





– Foi um show maravilhoso. Estava todo mundo feliz, em paz, alegre. Isso é a nossa Angra dos Reis. Fico muito feliz em ser o prefeito da cidade mais linda do mundo e da população maravilhosa que nós temos – ressaltou o prefeito.

A meia noite o tradicional corte do bolo





E a programação especial de aniversário da cidade, regada a cultura e esporte continua neste domingo (5), com a tradicional Corrida dos Santos Reis, que contará com a participação de 800 atletas que vão percorrer o centro da cidade, com largada na Praça Zumbi dos Palmares, às 20h.





Às 21h, na Praça Nilo Peçanha (Praça da Prefeitura), acontecerão as seguintes apresentações: Banda Jardim Sarmento, Chorinho Caiçara, Orquestra de Corda de Angra dos Reis, Orquestra All Sound, Banda do Colégio Naval e Folia de Reis Luz Divina, que farão a trilha sonora até a abertura das portas da sede da Prefeitura, às 0h.





Como manda a tradição, os festejos têm seguimento com a queima de fogos e a abertura da porta principal da sede do governo, onde no saguão um bolo quilométrico é oferecido à multidão. Segundo a lenda, uma moeda e uma aliança estão escondidas e aqueles que as encontrarem estão destinados à prosperidade, e um casamento em breve.





Após o corte do bolo, a celebração continua na Praia do Anil, com o show do cantor sertanejo Felipe Araújo, que promete oferecer muitos hits musicais em clima festivo.



Alvorada e missa solene no dia 6 de janeiro

Na segunda-feira, (6), feriado municipal de aniversário da cidade, Angra dos Reis acordará, às 6h, com a alvorada festiva em frente à Igreja Matriz, com direito a queima de fogos e música ao vivo com a Banda do Colégio Naval e a Folia de Reis Luz Divina. Em seguida, às 7h, na Praça Nilo Peçanha, sede da Prefeitura será aberta para um café da manhã à população com a trilha sonora especialíssima da Folia de Reis Luiz Divina.

Angra, História e Cultura

A aniversariante é a segunda cidade mais antiga do país e está localizada à beira do mar e possui, em seu litoral, 365 ilhas. Uma área de 816,3 km2 e uma população, segundo dados do IBGE (2024) de 179.120 habitantes.

Considerada a segunda cidade mais antiga do Brasil, Angra dos Reis é repleta de igrejas centenárias, ruínas, casarios, monumentos e história até no fundo do mar, com a descoberta recente por pesquisadores e arqueólogos, dos destroços do navio escravista Brigue Camargo, que propositalmente foi afundado no século XIX, com 500 africanos escravizados. Além de um rico acervo patrimonial, com inúmeros prédios tombados pelo IPHAN e que precisam ser restaurados. Seu conjunto arquitetônico é composto por grandes sobrados coloniais, como a Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis, e religiosos como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Igreja de Santa Luzia, ruínas do Convento São Bernardino de Sena e o Convento do Carmo. Na Igreja de Nossa Senhora da Lapa (1.752), funciona um museu de arte sacra.

As comemorações aos 523 anos de Angra dos Reis serão finalizadas a partir das 9h, desta segunda-feira, com a abertura da cerimônia Porta Santa seguida de procissão para a Igreja Matriz com a presença de autoridades, e Missa solene às 10h.



PROGRAMAÇÃO CULTURAL





Dia 5 de janeiro – Praça Nilo Peçanha (em frente à Prefeitura) – apresentações musicais a partir das 21h:





Banda Jardim Sarmento



Chorinho Caiçara



Orquestra de Cordas de Angra dos Reis



Orquestra All Sound



Banda do Colégio Naval



Folia de Reis Luz Divina



0h – Abertura das portas da Prefeitura, corte do bolo e queima de fogos







Dia 6 de janeiro feriado municipal





6h – Alvorada festiva com queima de fogos em frente à Igreja Matriz, com participação da Banda do Colégio Naval e Folia de Reis Luz Divina.







7h – Café da manhã aberto à população, no saguão da Prefeitura (Praça Nilo Peçanha), com apresentação da Folia de Reis Luz Divina.







9h – Abertura da Cerimônia Porta Santa seguida de procissão para a Igreja Matriz com a presença da Folia de Reis Luz Divina – No mirante dos Três Reis Magos – Praia do Anil.







10h – Missa solene do Aniversário de Angra dos Reis – Igreja Matriz