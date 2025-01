"Corola" foi preso com drogas e arma - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 06/01/2025 20:27 | Atualizado 06/01/2025 21:08

Angra dos Reis - Diogo Dias Fagundes, vulgo Corola, foi preso nesta segunda-feira (06), em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, durante uma operação desencadeada pelo serviço reservado do 33º BPM, no bairro do Frade. Segundo os policiais da P2, ele é um dos responsáveis pelo atentado criminoso que incendiou carros da empresa de telecomunicações RJNET, no mês de outubro e trabalha para o traficante Marco Tomaz dos Santos Moreira de Almeira, o “Sem Roupa”. Na ocasião do ato criminoso, o Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) fez cartaz solicitando ajuda da população na localização dos criminosos.

Após recebimento de denúncia na qual mencionava que o bandido estaria com a camisa do Flamengo no final da Rua Hipólito Travassos, os policiais militares procederam ao local e, ao avistar a chegada dos agentes, ele tentou fugir. Corola estava armado e conseguiu entrar em uma casa próxima ao local da abordagem.

O imóvel foi cercado pelos policiais, que realizaram buscas no interior, identificando Diogo Dias deitado, com a arma na cintura. Ao ser abordado, o mesmo disse “perdi, chefe, perdi, chefe”. Com ele foram apreendidos 457 pinos de cocaína, uma pistola calibre 9mm, 11 munições intactas 11mm e um aparelho celular. Ele foi encaminhado à 166ª DP, onde foi autuado e preso. Ele será encaminhado ao presídio no estado.

A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido.