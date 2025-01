Solange Mariano venceu a corrida de Santos Reis - Divulgação/PMAR

Publicado 07/01/2025 20:00

Angra dos Reis - Além da parte cultural, o esporte também é uma tradição no aniversário de Angra dos Reis, na costa verde. Cerca de 800 participantes realizaram a prova de 5 km. Entre eles, o vice-prefeito Rubinho Metalúrgico que ocupa a pasta de secretário de Esportes.

O destaque no pódio foi para o primeiro a completar a prova de Santos Reis, no geral masculino José Ferreira de Sousa Neto, com o tempo de 15 minutos e 49 segundos. A vencedora no geral feminino foi Solange Mariano, que concluiu os 5 km em 18minutos e 15 segundos.

José Ferreira de Sousa Neto, venceu no masculino Divulgação/PMAR

O prefeito Cláudio Ferreti prestigiou o evento e também acompanhou toda a movimentação dos atletas na concentração e na largada dos mais de 800 competidores.





– É muito empolgante ver tanta gente nesta prova tão tradicional. Praticar esporte resulta em saúde e integração entre as pessoas. Muito bom ver o entusiasmo dos atletas de Angra e de outros municípios do Sul Fluminense mostrando muita competitividade e alegria durante o aniversário de nossa amada Angra dos Reis, uma data tão especial para todos nós – disse o prefeito.





O vice-prefeito e secretário de Esportes e Lazer, Rubinho Metalúrgico, aceitou o desafio dos 5 km e participou da corrida.





– Começar o ano com um evento tão importante para nossa cidade como é a Corrida dos Santos Reis é muito prazeroso. Estou muito feliz com a presença de mais de 800 atletas e de ter participado da edição deste ano como competidor. Estão de parabéns todos atletas e toda a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer, que trabalhou muito para que o evento fosse um sucesso – disse Rubinho.