Prefeito Cláudio Ferreti (centro de blusa azul) com secretário de Planejamento (E) e representantes de Docas e SPU Divulgação/PMAR

Publicado 07/01/2025 19:28 | Atualizado 07/01/2025 19:31

Angra dos Reis - Dois projetos que preveem investimentos em infraestrutura foram criados a partir de reuniões organizadas pelo prefeito Cláudio Ferreti na sede da Prefeitura de Angra, na última semana (3). A apresentação e o detalhamento de ambos foram efetuados pelo prefeito e pelos secretários de Planejamento e Gestão, André Pimenta, e Parcerias e Inovação, Rodrigo Gouveia. O objetivo é que os projetos tragam resultados futuros no desenvolvimento econômico e turístico da cidade.

O primeiro é um grande plano de ações de infraestrutura para a orla da cidade, desde a área onde será construída a Marina São Bento até o bairro de Garatucaia. O projeto será colocado em prática por meio de parcerias da Prefeitura de Angra com órgãos como o Ministério do Turismo, Companhia Docas e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), em um trabalho conjunto de viabilização das ações de infraestrutura com os governos estadual e federal.

O segundo projeto é um empreendimento visionário com o intuito de desafogar o acesso de toda a região do Rio de Janeiro e São Paulo, de parte da serra, a Angra dos Reis. Nele, investimentos de infraestrutura irão interconectar a via Dutra ao município, para que as pessoas cheguem até o mar de Angra com muito mais facilidade, tendo mais uma opção de acesso além da RJ-155.



– Já estamos trabalhando nestes dois projetos estratégicos. No da orla da cidade já temos reuniões marcadas daqui a 15 dias, em Brasília. Nelas, a ideia é começarmos a viabilizar parcerias, entre elas, com o Ministério do Turismo, no Governo Federal. Queremos realizar um grande investimento em toda a orla de Angra: da Marina do São Bento, que nós vamos tirar do papel, até Garatucaia, com o terminal de passageiros – disse Ferreti.



Ainda segundo o prefeito, serão efetuadas obras de urbanização em toda a frente da cidade, em Monsuaba e no Camorim, com investimentos que vão potencializar o desenvolvimento econômico e turístico de Angra, gerando oportunidades aos moradores do município.



– No segundo projeto, relacionado a um novo acesso à cidade, vamos estabelecer um consórcio envolvendo as cidades de Angra dos Reis, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Paraty e Mangaratiba, fazendo com que nós tenhamos um roteiro único de turismo. Esse roteiro será muito facilitado na chegada dos nossos visitantes a Angra dos Reis, para que a nossa cidade possa ser acessada da via Dutra ao Bracuí – complementou Ferreti.



– O prefeito Ferreti está empenhado, assim como toda a equipe da Prefeitura de Angra, nos dois projetos. Eles vão melhorar a infraestrutura de acesso até a cidade e vão oferecer mais qualidade à orla do município. São ações importantes que vão impactar na qualidade do turismo ofertado e na quantidade de serviços que a cidade passará a ofertar – comentou André Pimenta.