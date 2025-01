Homem (39) morto com 14 tiros em via pública - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 10/01/2025 12:34

Angra dos Reis - Um homem foi assassinado na rua Gregório Galindo, morro da Cruz, nesta madrugada. No corpo haviam 14 perfurações por arma de fogo, segundo a Polícia Militar, que esteve na ocorrência.

O corpo do homem identificado como Willian (39), foi encontrado por populares, que acionaram a polícia. A perícia técnica esteve no local. O corpo foi levado para o IML da cidade. Segundo informações colhidas no local, a vítima era morador do Encruzo da Enseada. A ocorrência foi registrada na 166ª DP, que passa a investigar o caso. Não se sabe o autor e nem o que teria motivado o homicídio, com requinte de crueldade.

Prefeito reúne forças de segurança no combate a criminalidade na cidade

A prefeitura já iniciou as reuniões que traçam linhas de atuação da Segurança Pública na cidade. A primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal 2025, foi realizada nessa semana.





O prefeito Cláudio Ferreti e diversos secretários municipais participaram da primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) em 2025. "O objetivo do encontro, que reuniu representantes do governo municipal e autoridades ligadas aos setores de segurança e defesa, é seguir avançando em políticas voltadas à área, em Angra dos Reis".





– Temos que trabalhar todos juntos para chegar num objetivo maior em relação à segurança pública. É trabalhar cada vez mais – resumiu o prefeito, o primeiro convidado a falar durante a reunião.





O encontro aconteceu na tarde da última quarta-feira, 8 de janeiro, na sede da Secretaria de Segurança. Representantes das secretarias municipais, Polícia (Militar, Civil Federal e Polícia Rodoviária Federal), Bombeiros, Capitania dos Portos, Delegacia de Atendimento à Mulher e da Câmara dos Vereadores participaram do evento, colocando-se à disposição do GGIM.





– O GGIM foi criado sob a orientação do Ministério Público Federal. Aqui em Angra dos Reis, ele funciona com a participação de órgãos de segurança, defesa e demais autoridades interessadas no bem-estar da população – explica o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.





No município, o GGIM foi criado em28 de abril de 2014, mas passou a funcionar efetivamente a partir de 2019. A implantação das UPPs na cidade, a extensão da Polícia Civil na Vila do Abraão, na Ilha Grande, e em Mambucaba, e a emissão de passaportes em Angra dos Reis foram algumas das ações implantadas por meio da ação do GGIM.





Todas as autoridades presentes reafirmaram o compromisso com a segurança após a primeira reunião do ano. Ao final do encontro, ficou decidido que o Gabinete vai se reunir novamente no dia 6 de fevereiro.