A sirene que disparou acidentalmente fica localizada no bairro do Frade, à margem da rodovia Rio-Santos, próximo ao complexo nuclear - Divulgação/Reprodução rede social

A sirene que disparou acidentalmente fica localizada no bairro do Frade, à margem da rodovia Rio-Santos, próximo ao complexo nuclearDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 14/01/2025 13:13 | Atualizado 14/01/2025 13:15

Angra dos Reis - Um susto para os moradores do bairro do Frade, em Angra dos Reis na costa verde, quando na manhã desta terça-feira (14) a sirene do Plano de Emergência Externo das usinas nucleares, disparou acidentalmente, por 15 segundos, durante um teste silencioso de rotina realizado pelo Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nucleares, (CCCEN).

O ocorrido gerou, além de pânico aos moradores, a mobilização da equipe técnica da Eletronuclear, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e CCCEN. Os Bombeiros do Frade chegaram no local onde está instalada a sirene, à beira da rodovia Rio-Santos, próximo ao condomínio do Frade, cerca de 20 minutos do ocorrido, e emitiram um aviso sonoro pela própria sirene, explicando que se tratava de um erro técnico. Já que este tipo de simulado ocorre mensalmente todo dia 10, já está dentro da rotina dos envolvidos e dos moradores.

Não é a primeira vez que ocorre este tipo de acionamento da sirene de forma acidental, há cinco anos, a sirene do Barlavento também teve uma falha similar a essa, na época, registrada pela empresa. A Eletronuclear em nota, enviada (11h26), afirmou o ocorrido, "houve falha". Informou ainda que uma equipe de manutenção, também foi enviada ao local.

-A Eletronuclear entrou em contato com a Defesa Civil do Estado, que enviou uma equipe ao ponto de reunião para informar as pessoas que foi apenas um teste. Uma mensagem verbal também já foi transmitida para a população. Adicionalmente, uma equipe de manutenção da Eletronuclear foi enviada ao local para dar suporte -



Na nota a Eletronuclear afirmou ainda que "as usinas de Angra 1 e Angra 2 seguem operando normalmente, sem anormalidades".