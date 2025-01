Barco foi apreendido em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas na Baía da Ilha Grande - Divulgação/ PMAR

Publicado 15/01/2025 18:54

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, está desobstruindo os espaços de atracação dos cais do Centro (de Santa Luzia e dos Pescadores). As ações, iniciadas nessa terça-feira (14), têm como objetivo a retirada de um barco apreendido pela Polícia Federal, há um ano, e tem atrapalhado a vida de moradores da Ilha Grande e visitantes que utilizam o cais para embarque e desembarque, assim como o trabalho dos pescadores.

A embarcação, Dona Flor, oriunda da cidade de Itajaí, Santa Catarina, foi apreendida pela PF, há um ano, em uma operação contra o tráfico de drogas, na região da Baía da Ilha Grande, onde estava à deriva por 10 dias. Segundo o secretário de Pesca, Jorge Eduardo Mascote, "a operação foi iniciada pela retirada do óleo e água contaminada, transferidos para caminhões, e o segundo passo será providenciar um local para rebocar o barco e tirar de uma vez por toda daqui ".

A embarcação tem cerca de 25m e aproximadamente 70 toneladas, estava causando preocupação ambiental às autoridades. O trabalho de remoção está sendo feito para evitar um possível dano ambiental e que produtos contaminados atinjam o mar.



A ação garante mais segurança e organização para a comunidade pesqueira. A desobstrução dos cais é uma das primeiras medidas da atual gestão da Agricultura, Aquicultura e Pesca e atende a reivindicação dos pescadores.

Na semana passada, o secretário Jorge Eduardo Mascote e o superintendente de Pesca, Marcelo Tavares, se reuniram com representantes da Propescar e da Polícia Federal para discutir a situação definitiva do barco Dona Flor, que está em leilão.





– A retirada da embarcação vai aliviar o escoamento da rede e o descarregamento de peixe no município – explica Marcelo Tavares.





No Cais de Santa Luzia também terá ações para desobstrução. A Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, em conjunto com a Capitania dos Portos, está estabelecendo contato com os proprietários de embarcações atracadas para que as mesmas sejam retiradas. Das sete embarcações, três já foram retiradas nesta semana. O espaço será destinado exclusivamente ao embarque e desembarque dos moradores da Ilha Grande, conforme definido pela gestão responsável.