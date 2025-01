Inscrições abertas para professores e pedagogos do dia 15 de janeiro a 10 de fevereiro - Divulgação/PMAR

Publicado 15/01/2025 19:13 | Atualizado 15/01/2025 19:14

Angra dos Reis - A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) da Prefeitura de Angra dos Reis abriu o cadastro para profissionais interessados em realizar horas extras durante o ano letivo de 2025. O objetivo é suprir a carência de educadores em disciplinas específicas e atender à crescente demanda por profissionais qualificados. As inscrições podem ser feitas pelo site educacao.angra.rj.gov.br até 10 de fevereiro. Angra dos Reis foi uma das cidades do estado, que no ano passado realizou um concurso público para área de educação já visando a demanda deste ano.



- Esta ação representa uma excelente oportunidade para os educadores ampliarem sua renda enquanto desempenham um papel fundamental no fortalecimento da educação municipal. O pagamento pelas horas extras pode, em alguns casos, dobrar o valor mensal do salário do professor. Por meio dessa medida, a Prefeitura de Angra dos Reis reafirma mais uma vez seu compromisso em criar condições que incentivem, motivem e valorizem os educadores, contribuindo para uma educação pública de maior qualidade - declarou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.



A iniciativa busca preencher vagas em áreas com maior demanda e proporcionar aos estudantes uma experiência educacional mais rica e diversificada. Durante o cadastro, os interessados devem informar a disponibilidade para trabalhar em regimes como Regime de Tempo Integral (RTI), Adicional Extra de Hora Aula (AEHA), Regime Especial de Trabalho Técnico (RETT) e Gratificação por Tempo Técnico (GETT). A transparência no processo de vagas é prioridade da secretaria, garantindo que todos os profissionais interessados tenham a oportunidade de participar.



- A criação desse banco de dados é uma forma de valorizar nossos educadores, reconhecendo o papel essencial que desempenham na formação das futuras gerações. Essa medida beneficia toda a comunidade escolar e reforça a educação como um pilar fundamental do desenvolvimento social e econômico de Angra dos Reis - completou Paulo.



Para mais informações, os profissionais podem acessar o site oficial da SEJIN: educacao.angra.rj.gov.br ou entrar em contato pelos telefones: (24) 3369-7725 e (24) 3368-4372.