Acidente na Sapinhatuba IIIDivulgação

Publicado 17/01/2025 20:48

Angra dos Reis - Dois acidentes foram registrados nesta sexta-feira (17), na rodovia Rio-Santos em Angra dos Reis na costa verde, deixando um saldo de quatro vítimas, sendo três, em estado moderado removidas para hospitais da cidade e outra atendida e liberada no local . Corpo de Bombeiros, CCR RioSP e PRF estavam na ocorrência.

Um acidente, foi próximo ao trevo de entrada da cidade, envolvendo uma moto e um carro de aplicativo. A batida foi na altura da Sapinhatuba III. O motociclista e o carona tiveram ferimentos moderados e foram removidos do local pela ambulância da CCR RioSP, para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Uma terceira vítima, o motorista do carro de aplicativo, atendido pelo resgate com ferimentos leves, foi liberado no local.

Vítimas sendo socorridas pelas equipes de resgate Divulgação

Segundo o HMJ, as vítimas foram atendidas e submetidas a procedimentos e continuam em observação. Não houve necessidade de fechar o trânsito, que fluiu com lentidão, na pista sentido ao centro da cidade.

Capotagem

Outro acidente foi registrado no km 528, na altura de Praia Brava, na pista sentido Rio de Janeiro. Um carro de passeio, perdeu o controle, capotou, saindo da pista e caiu em uma ribanceira. Segundo a PRF a vítima um homem de 57 anos sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital de Praia Brava. A unidade informou que o paciente deu entrada lúcido e seu quadro estável. Ele continua internado.

Não se sabe o que teria provocado o descontrole do veículo. A pista estava seca, com uma sexta-feira de muito calor na região da costa verde.

Rio-Santos, com mais registro de acidentes

Ontem, quinta-feira (16) outro acidente foi registrado pela PRF, na altura de Praia Brava. Uma batida entre dois carros de passeio deixou três feridos. O acidente foi no km 532. Entre as vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros estavam: um idoso de 78 anos, com ferimentos leves, uma mulher (55), com ferimentos moderados e um homem (27), também com ferimentos leves. Eles foram encaminhados para o Hospital de Praia Brava. Somente a mulher ainda segue internada.