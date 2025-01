Praia de Lopes Mendes, Ilha Grande - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/01/2025 01:29 | Atualizado 17/01/2025 07:40

Angra dos Reis - Um camping selvagem, montado de maneira ilegal, foi encontrado nesta quarta-feira (15) por policiais militares da 4ª UPAm, na Praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, após denúncia recebida pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.



Segundo os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, a informação recebida se dava conta de que uma pessoa vinha extraindo madeira e desmatando a flora da região, montando um camping, poluindo inclusive o terreno, com dejetos lançados ao solo. De posse da denúncia, os policiais se dirigiram à praia de Lopes Mendes, próximo a “trilha da aroeira”, onde observaram indícios de desmatamento, lixo e restos de roupas na área da Unidade de Conservação.

Área devastada para o "camping selvagem" Divulgação/Disque Denúncia

Os agentes fizeram patrulhamento no local para encontrar possíveis responsáveis, ou alguma placa identificando o licenciamento, mas sem sucesso. Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na 166ª DP, na Ilha Grande, com base nos artigos 40 e 54 da lei 9605/98.

Linha Verde aumento de 59% nas denúncias



Dados do programa Linha Verde mostram aumento de quase 59% no número de denúncias sobre ilícitos ambientais em Angra dos Reis se comparado os anos de 2023 e 2024. Somente nos primeiros 15 dias deste ano, foram cadastradas 17 denúncias envolvendo meio ambiente.



Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).