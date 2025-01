Programa ouve comunidades de Angra - Divulgação/PMAR

Publicado 18/01/2025 20:26 | Atualizado 18/01/2025 21:11

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Relações Institucionais, inicia na próxima segunda-feira (20), o calendário de 2025 do Programa Comunidades de Angra (PCA). A agenda de visita aos moradores será aberta pelo bairro Ariró, das 9h30 às 15h, começando próximo à Igreja Católica.



Na terça-feira (21) a equipe do PCA segue no Ariró, próximo ao bar do Zé Minhoca, e na quarta-feira (22), as informações serão colhidas nos arredores do Florestão, próximo à bifurcação. O PCA ainda terá agenda na quinta-feira (23) na Guariba, próximo ao antigo colégio, e na sexta-feira (24), na Praia Vermelha, na entrada do bairro.

O Programa Comunidades de Angra tem por objetivo promover e ampliar o diálogo com os moradores, em um sistema colaborativo entre a sociedade civil e o poder público, com o intuito de gerar políticas públicas para os bairros, de acordo com o desejo de quem mora nas comunidades. O PCA escuta as demandas apontadas pelos moradores, transformando-as em melhorias para os bairros.



A equipe do programa colhe as informações necessárias de acordo com as reivindicações dos moradores e as ações acontecem em quatro fases até o apontamento das melhorias sugeridas como prioridades pelas comunidades.



- O Programa Comunidades de Angra é essencial para a formatação e realização das políticas públicas na cidade. É um diagnóstico que o governo municipal faz ouvindo os moradores. A equipe vai até aos bairros e vê de perto os principais desejos por melhorias dos moradores – disse Aurélio Marques, secretário municipal de Relações Institucionais.