Drogas apreendidas pela P2 com o "Ceará" - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 18/01/2025 22:04

Angra dos Reis - Com informação do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas, a Polícia Militar prendeu, nessa sexta-feira, (17), Francisco Anderson Gomes Garcia, o “Ceará”, no bairro da Monsuaba, em Angra dos Reis na costa verde.

Após o recebimento da denúncia, de que um homem estava vendendo drogas na localidade, agentes da P2, se dirigiram à Monsuaba, onde avistaram o suspeito em atividade. Ele carregava um saco preto nas mãos. O homem foi abordado e não reagiu a ação dos policiais.

Durante a revista, ele foi identificado como "Ceará", e com ele foram encontrados 90 pinos de cocaína e 30 frascos contendo cheirinho da loló. Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão ao traficante. Ele e todo material apreendido foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.