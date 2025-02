Presidente da Câmara de Angra, vereador Jorginho Brum,(E) em apoio ao projeto de inclusão da APADEV - Divulgação/Assessoria vereador

Publicado 27/02/2025 10:50

Angra dos Reis - O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorginho Brum, visitou recentemente à sede da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Angra dos Reis, (APADEV), com objetivo de apoiar o projeto "Cozinhando no Escuro", que tem como foco o empreendedorismo e inclusão social. A visita confirma o apoio do parlamentar à entidade na busca por mais oportunidades, qualidade de vida, além de melhores condições de convivência e ganho na vida dos usuários.

O projeto, deve sair do papel no próximo mês com as atividades que vão proporcionar as pessoas com deficiência visual a aprender a arte de cozinhar. Inicialmente contará com oficinais para confecção de salgados, empadões e bolos de pote. Uma maneira de dar oportunidade aos usuários de serem empoderados para um ganho financeiro extra, além de fomentar a sua capacidade produtiva e de inclusão.

As atividades serão voltadas para o empreendedorismo inclusivo. O Cozinhando no Escuro terá na coordenação Ilza Nascente, vice-presidente da APADEV, Sibéria Regina e Serlene Santos. Segundo a presidente da entidade, Edilia Carmo, a previsão é de que as oficinas tenham início no finalzinho de março ou começo de abril.

- Estamos muito animados com esse projeto, pois vamos capacitar os nossos usuários para que os mesmos tenham oportunidade de emprego e renda. Agradeço demais o apoio do vereador Jorginho Brum, que abraçou não só o Cozinhando no Escuro, mas à nossa causa como um todo e de outras ações voltadas para as pessoas com alguma deficiência em Angra – comentou Edilia.

Ainda segundo a presidente da APADEV, a entidade está no processo de preparação para a montagem de uma cozinha adequada para a iniciação das atividades e de compra dos materiais. O vereador foi recebido na sede da associação por Edilia, Ilza, Welington Santos e Mariana Ornelas, voluntária e simpatizante da causa.

- É de extrema importância a gente trazer para a sociedade as discussões sobre empreendedorismo para as pessoas com algum grau de deficiência visual. Isso possibilita mostrar a capacidade das pessoas, além das limitações ou deficiências físicas. O projeto Cozinhando no Escuro da APADEV desperta o desenvolvimento de outras habilidades da pessoa com deficiência visual. E agora a Câmara Municipal tem uma comissão especifica para atender às necessidades e acolher as demandas das pessoas com alguma deficiência – disse Jorginho Brum.