25/02/2025

Angra dos Reis - Prédios históricos de Angra dos Reis, na costa verde, datados a partir do século XVI, podem ser recuperados pelo Inepac, conservando sua rica história. Essa é a expectativa da população e de autoridades políticas presentes em uma reunião com representantes do Governo Federal, na última semana.

"Estive com o diretor-geral do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), Kiko Brando, tratando de iniciativas voltadas à conservação dos prédios históricos de Angra dos Reis. Entre os temas abordados, a recuperação do telhado da sede histórica da Prefeitura, o restauro da Casa Larangeiras e a revitalização das igrejas Nossa Senhora dos Remédios, na Praia da Ribeira, e Capela de São José, em Santa Rita do Bracuí".

Lembrando que os prédios antigos da cidade, entre eles o Convento da Ordem Terceira do Carmo, teve parte do seu telhado caído, no ano passado, no local estava sendo executada uma obra emergencial de restauração. Outros prédios históricos como o Museu de Arte Sacra, que acomoda parte do acervo religioso, tem sido denunciado por falta de manutenção, por representantes ligados ao Patrimônio.

Também participaram da reunião os secretários municipais Andrei Lara (Cultura e Patrimônio), Tiago Scatulino (Obras e Habitação) e Maykon Renan (Executivo de Atividades Culturais).