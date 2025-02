Secretário de Cultura, Andrei Lara (centro) recebendo a equipe da OCBPM no Convento São Bernardino de Sena - Divulgação/PMAR

Publicado 23/02/2025 16:50

Angra dos Reis - Uma equipe de executivas da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio da Humanidade (OCBPM) visitou Angra dos Reis. A visita começou na sexta-feira (14) pelo Convento São Bernardino de Sena, no Centro, e no sábado (15), as executivas conheceram a Ilha Grande, Patrimônio Mundial da Unesco, e visitaram a Casa de Cultura Constantino Cokotós, no Abraão. Elas foram recebidas pelo secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, e o secretário Executivo Maykon Renan.

As executivas da OCBPM, elogiaram o cuidado da Prefeitura com o patrimônio e os projetos para ocupação dos espaços e realização de atividades culturais, além de destacar o potencial turístico que o Convento São Bernardino de Sena tem.

- A forma como a Prefeitura vem cuidando desse patrimônio, pensando em restaurá-lo para devolver a população como ponto turístico e cultural nos une neste processo participativo para que este espaço maravilhoso volte a ser utilizado - destacou a executiva Daniela Bitencourt.

Já Lígia Walper, destacou o Convento São Bernardino como um grande potencial turístico para a cidade.

- Este espaço é fantástico, tem um potencial enorme para se transformar num grande centro cultural com espaço para cinema, anfiteatro e teatro. É maravilhoso - disse a executiva Lígia.

O secretário Executivo Maikon Renan acompanhou a visita e reiterou as propostas do Prefeito Ferreti para o local.

- Já estamos trabalhando bastante para o retorno dessas atividades no Convento, com apresentações culturais, orquestras, espetáculos teatrais, dança. É uma prioridade do Governo a volta dessas atividades no Convento - disse Maikon Renan.

O secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara ressaltou o compromisso da atual gestão com a preservação do Patrimônio Histórico.

- O prefeito Cláudio Ferreti é um apaixonado pelo nosso patrimônio e me deu a missão de coordenar todo esse processo junto com a equipe da Secretaria de Cultura e Patrimônio. A Ilha Grande é Patrimônio Mundial da Unesco, é nosso dever buscar parcerias como a OCBPM para restaurar e preservar nossos bens - concluiu o Secretário.