Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis entregou nessa sexta-feira (14) uma van adaptada para a Associação Pestalozzi, que funciona no Parque das Palmeiras, reforçando o compromisso da administração municipal com a inclusão e a acessibilidade. A iniciativa visa atender às necessidades de transporte de pessoas com deficiência assistidas pela instituição e que ainda não possuem veículo próprio. A deputada estadual Célia Jordão, PL, esteve na cerimônia de entrega do veículo.

Deputada estadual Célia Jordão, PL, (D) ao lado do prefeito Ferreti, (centro), representante da entidade (C) e secretária de Assistência Social, Thaisa Bedê(E), Divulgação/PMAR

- É com muita alegria que estamos aqui hoje para entregar esta van adaptada à Associação Pestalozzi de Angra dos Reis. Este é mais um passo importante para garantir inclusão, acessibilidade e dignidade às pessoas com deficiência no nosso município. Nosso dever é oferecer as melhores condições para esta instituição, que exerce um trabalho fundamental na nossa cidade – comentou o prefeito Cláudio Ferreti durante a cerimônia de entrega do veículo.Todo processo para a compra da van foi intermediado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, por meio de emenda parlamentar liberada pelo Governo Federal. A van, zero quilômetro e modelo 2024, possui capacidade para 10 passageiros e custou R$ 269 mil. Está equipada com sistema de Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM) com cinto de três pontos, controle remoto e sistema elétrico e/ou hidráulico, além de quatro portas para facilitar o acesso e a manutenção.- Hoje estamos realizando essa entrega que, com certeza será de grande valia para a Pestalozzi. Acompanhamos de perto o lindo trabalho que é feito aqui na associação e essa van vai ajudar muito na mobilidade dos acolhidos. Um veículo novo e moderno. A Pestalozzi merece muito e estamos lutando para trazer ainda mais investimentos e melhorias para o local - reforçou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.A vice-diretora da Pestalozzi, Erica do Nascimento, disse que a van adaptada representa um avanço importante de inclusão social e na melhoria da qualidade de vida dos usuários da instituição.- Com essa van vamos conseguir buscar nossos assistidos, que muitas vezes, pelas limitações, não conseguem chagar até aqui. Como o veículo é adaptado, os cadeirantes, por exemplo, vão conseguir utilizar sem dificuldades. Só temos motivos para agradecer a prefeitura pela ajuda à nossa associação e a todos que precisam dos serviços da Pestalozzi aqui em Angra dos Reis – ressaltou Erica do Nascimento.