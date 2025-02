Homem que entrou em luta corporal com policial foi levado para hospital sob escolta - Divulgação/PMAR

Publicado 15/02/2025 16:21

Angra dos Reis - Em continuidade às investigações da operação AKIRA, contra o tráfico de drogas, policiais lotados na 166ª DP e coordenados pelo delegado titular Roberto Ramos, prenderam ontem (14), Carlos Eduardo Alves de Oliveira, (24), no bairro da Monsuaba, acusado de tráfico de drogas.

Antes de ser algemado, o homem teria entrado em luta corporal com os agentes, que para contê-lo tiveram que realizar dois disparos. As balas atingiram as pernas do acusado. Ele foi socorrido e levado para o HMJ, na Japuíba, onde está internado. A unidade não atualizou o boletim médico.

As investigações levaram os agentes ao imóvel onde o acusado estava. No local a mãe e o padrasto autorizaram a entrada da equipe e já dentro do imóvel a intimação procedia, momento em que os policiais visualizaram um saco preso na porta com embalagens de drogas. Sendo indagados, a mãe de Carlos, informou aos policiais que não lhe pertencia. Neste momento foi dada ordem de prisão ao acusado.



Segundo a polícia, Carlos Eduardo fugiu da casa, em direção à rua. Não esperava que do lado de fora havia uma equipe. Encurralado o infrator entrou em luta corporal com um dos policiais e tentou tomar a arma funcional do agente. Para se proteger e proteger o colega de farda, o policial efetuou um tiro na perna do infrator, que mesmo assim continuou tentando pegar a arma, e foi novamente alvejado com outro tiro, quando foi contido.



"O infrator estava com olhos vermelhos aparentando que tinha feito uso de substância entorpecente e sua ação lesionou o policial que foi atacado fisicamente". O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), onde segue internado, sob escolta policial, após alta será encaminhado à delegacia de Angra e posterior ao sistema penitenciário.

No saco apreendido havia 135 pinos de cocaína.