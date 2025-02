Foragido foi encontrado no Promorar - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/02/2025 12:08 | Atualizado 13/02/2025 12:13

Angra dos Reis - A polícia Civil através de agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), sob o comando do delegado titular Roberto Ramos, realizou uma operação conjunta com policiais da delegacia de Bananal, em São Paulo, na manhã deste quinta-feira, (13). A ação tinha o objetivo de capturar o foragido da Justiça José Luis Nunes Duarte Júnior,(43) que tinha um mandado de prisão contra ele após ser condenado por estupro de vulnerável no estado do Rio de Janeiro. O acusado foi localizado no território paulista, de onde foi expedido o mandado de prisão, mas só foi localizado em Angra dos Reis, na costa verde.



Um trabalho de inteligência conjunto das duas polícias civis dos dois estados, localizou o foragido da justiça paulista em Angra dos Reis. O criminoso foi pego escondido na residência da mãe, na comunidade conhecida por Promorar do Campo Belo, território com domínio do tráfico de drogas.

Chegada dos agentes na casa onde o foragido estava escondido Divulgação/Polícia Civil



O mandado de prisão contra José Duarte foi expedido em maio de 2023 pela Vara Única de Bananal (TJSP) após sua condenação a 25 anos no regime fechado. O acusado agora segue ainda hoje para o sistema prisional do estado do Rio para posterior transferência à São Paulo.A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos ANGRA DOS REIS uma cidade mais segura. Denuncie pelo Disque Denúncia 0300-253-1177. O SIGILO É GARANTIDO.