Marrom no palco contagia o público presente - Divulgação/reprodução rede social

Marrom no palco contagia o público presenteDivulgação/reprodução rede social

Publicado 10/02/2025 01:50

Angra dos Reis - Terminou nesse domingo, (9), a programação Sesc Verão 2025 com música, cultura e atividades esportivas, em Angra dos Reis, na costa verde. Ao ritmo do samba e na voz inconfundível e apaixonante de Alcione, a noite foi de muita alegria e interação do público que cantou junto com a artista seus grandes sucessos. O evento tem o apoio da prefeitura de Angra.





Toni Garrido no primeiro dia no palco do SESC Verão Angra 2025 Divulgação/reprodução rede social

Para um esquenta do público, a tarde foi de Axé Petriz às 15h30. O show esperado ainda estava por vir, Alcione subiu ao palco um pouco mais das 20h, esbanjando simpatia e carisma e posando para fotos, agradando uma multidão que aguardava a sambista na areia da praia do Anil, onde foi montado o palco do Sesc verão.

Show da Alcione na praia do Anil Divulgação/reprodução rede social

No sábado, (8) a atração musical foi Toni Garrido relembrando grandes sucessos no palco. No repertório do show Baile Free, o cantor apresentou grandes sucessos de sua ex-banda Cidade Negra, como Aonde Você Mora, Girassol e Firmamento, além de interpretar covers de Paralamas do Sucesso, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga e até Michael Jackson, fazendo a plateia dançar e vibrar do início ao fim.



– É sempre um prazer estar em Angra dos Reis, um lugar que eu amo e que é lindo e cheio de energia boa. Eventos como o Sesc Verão são essenciais para reunir famílias, amigos e turistas em uma programação diversificada que valoriza a cultura e o entretenimento – comentou Toni Garrido.





Arena Sesc Verão



Além das apresentações musicais, o Sesc Verão ofereceu uma série de atividades na Arena. Entre os destaques estavam a exposição "Roda das Invenções", que trouxe ambientes interativos, e o Espaço Lounge Saúde, onde o público pode participar de práticas integrativas de relaxamento e bem-estar.



O projeto Sesc+Sustentabilidade também promoveu conscientização ambiental com iniciativas como a Limpeza de Praia, a Estufa Móvel e a instalação Peixe Barrigudo, que reforça a importância da reciclagem com sua iluminação especial durante a noite.



Na parte esportiva, o evento contou com a presença de atletas renomados, como o campeão mundial de Teqball, Leo Lindoso, e Leandro Discreto, primeiro atleta profissional de Basquete 3x3 no Brasil. Neste domingo, o público ainda pode conferir a clínica de Frescobol com os ícones da modalidade, Vinícius Lira e Luiz Negão.