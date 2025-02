Ônibus Lilás oferece serviço gratuito, em especial, às mulheres - Divulgação/PMAR

Publicado 04/02/2025 19:31

Angra dos Reis- O projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, estará presente em mais uma ação em Angra dos Reis, na costa verde. Desta vez, a unidade móvel estará estacionada, no próximo dia ( 6), na praça da Porteira, no bairro Japuíba, das 9h às 15h, para atendimento jurídico, psicológico e assistencial, além de palestras educativas sobre direitos e empoderamento feminino. O evento traz uma série de serviços gratuitos à população, com uma atenção especial para o atendimento às mulheres do município.



A Fundação Leão XIII estará presente com serviços gratuitos para emissão de documentos civis, como segunda via de carteiras de identidade, certidões de nascimento, casamento e óbito, além da habilitação para casamento. O Procon levará serviços de orientação sobre o direito do consumidor para a população. Além disso, o evento também contará com as Oficinas da Cidadania e a parceria da Embelleze, que oferecerá corte de cabelo e orientações sobre cuidado e autoestima.



No mesmo dia, na praça da Porteira, o CRAS Móvel oferecerá serviços de assistência social, como o Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), benefícios socioassistenciais e atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O CRAS Móvel também disponibilizará atendimento para o Cadastro Único. Para esses serviços, é necessário apresentar documentos como identidade, CPF e comprovante de residência. A Secretaria de Saúde está com uma tenda oferecendo atendimentos voltados à saúde da mulher.



A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra, e faz parte do programa estadual de enfrentamento à violência de gênero. O Ônibus Lilás também conta com a parceria do Projeto Por Elas e da Patrulha Maria da Penha, fortalecendo a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. O atendimento do Ônibus Lilás será realizado em um ambiente acolhedor e privativo, com salas fechadas para garantir a confidencialidade das mulheres. Profissionais de diversas áreas, como advogados, psicólogos e assistentes sociais, estarão disponíveis para prestar orientação jurídica, incluindo para medidas protetivas, apoio psicológico e social.