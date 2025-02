Blitz na Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Publicado 04/02/2025

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis inicia nesta semana a campanha de conscientização para combater o excesso de ruído provocado por motocicletas com escapamentos adulterados. A primeira blitz educativa será na terça-feira, 4 de fevereiro, a partir das 9h, na Praia do Anil. A iniciativa, que envolve ações educativas e de fiscalização, busca orientar os motociclistas sobre os transtornos causados pelo barulho das motocicletas, que atrapalha não só o sono daqueles que têm que acordar cedo para trabalhar, mas também afeta sensivelmente pessoas autistas, idosos e animais domésticos, principalmente cães e gatos.



A campanha está sendo organizada pela Secretaria de Segurança Publica, por meio da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, e tem como tema: “Moto barulhenta nem você aguenta”. As blitze educativas serão realizadas também nos bairros da Monsuaba, Frade e Parque Mambucaba. A iniciativa, que envolve ações como entrega de panfletos e adesivos, também terá orientação para os condutores, que serão informados sobre as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e orientados para regularizar o escapamento, caso necessário.



De acordo com o CTB, alterar as características originais do escapamento é considerada infração grave, punível com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de retenção da moto.



Não é permitido, por exemplo, fazer furos ao redor do orifício de saída do escapamento para alterar o som emitido. Mas é possível substituir o escapamento original por outro, desde que a peça nova siga as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nos quesitos barulho e emissão de gases.



– A iniciativa surgiu para atender a uma demanda frequente da população. Recebemos muitas reclamações sobre o incômodo causado pelo barulho excessivo, principalmente no período noturno. Queremos conscientizar os motociclistas, mas também estamos intensificando a fiscalização. Muitos pais com filhos autistas estão sofrendo com o barulho das motos, pois pessoas com transtorno do espectro autista têm hipersensibilidade auditiva. A ideia é justamente trazer essa conscientização para as pessoas – comentou o Secretário Executivo de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Fabrício Carraro Gallucci.



Dia 04/02 – 9h – Praia do Anil



Dia 06/02 – 9h – Monsuaba



Dia 11/02 – 9h – Frade



Dia 13/02 – 9h – Parque Mambucaba

Funcionários da secretaria municipal de Segurança Pública, de Angra dos Reis, na costa verde, participaram do treinamento de capacitação do Programa Estadual de Integração na Segurança, Proeis, que atua no município desde 2017, reforçando a segurança na cidade em resposta às demandas da população contra a criminalidade.

O treinamento foi realizado na sede do Batalhão de Choque, no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (30). " O objetivo aprimorar as ações voltadas à segurança pública, garantindo maior eficiência e qualidade no serviço prestado à população".

O Proeis atua no município desde 2017 desempenhando um papel fundamental, permitindo a atuação de policiais Militares, nas folgas, reforçando o policiamento e garantindo à população e visitantes, a sensação de segurança pelas ruas da cidade.

- A participação de Angra, por meio da secretaria de Segurança Pública, demonstra o compromisso em buscar um serviço mais eficaz e alinhado às necessidades da população. Sabemos que o Proeis tem sido fundamental para reduzir a criminalidade e fazer a cidade cada dia mais segura para os moradores e turistas - disse Fabrício Carraro Gallucci, secretário executivo de Ordem Pública e Mobilidade Urbana.

Cerca de 50 policiais reforçam o policiamento diário em todos os bairros e centro de Angra dos Reis.