Movimentação irregular do solo na JapuíbaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 31/01/2025 21:32

Angra dos Reis - Policiais Militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, com informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), estiveram nesta sexta-feira (31) no bairro da Japuíba, em Angra dos Reis, na costa verde, onde constataram a veracidade de uma denúncia sobre movimentação irregular do solo.

De acordo com a denúncia a agressão ao Meio Ambiente, estava ocorrendo na Rua São Thiago. No local os policiais identificaram a movimentação do solo recente, com utilização de retroescavadeira. Cerca de 100 metros quadrados de área foram degradadas. Durante a fiscalização os agentes não localizaram placas indicativas de licenciamento, e nem responsáveis pela atividade ilegal. Diante dos fatos e com base no artigo 55 da lei 9605/98, os policiais se deslocaram à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).