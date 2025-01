Rua Itaperuna, na Japuíba, alagada com a chuva que caiu ontem no município - Divulgação

Publicado 30/01/2025 10:39

Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis está em estado de observação por conta da possibilidade de pancadas de chuva intensas entre esta quarta-feira, (29) e domingo,( 2), em Angra dos Reis, na costa verde. Um volume já ocorrido na cidade no final de 2024, que provocou uma tragédia no bairro do Bracuí. Além do alagamento, dois idosos mortos.



A orientação é de que as pessoas fiquem atentas às informações publicadas nos canais oficiais do governo municipal e também ao compartilhar notícias recebidas pelas redes sociais. Nessa quarta-feira (29) um temporal caiu no final da tarde, mas não houve notícias de emergências com a forte chuva típica da estação. Apenas algumas ruas alagadas.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), também monitoram diuturnamente as chuvas que atingem o Estado e atuam para prevenir e minimizar quaisquer danos.



Os Bombeiros RJ estão em alerta, mobilizados para o atendimento a possíveis emergências. As equipes contam com apoio de viaturas de salvamento e resgate, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves. Até o momento, a corporação foi acionada para quatorze ocorrências relacionadas às chuvas, a maioria envolvendo sinistros de trânsito, cortes de árvores, inundações/alagamentos. Não há registro de acionamento para ocorrências graves, nem de vítimas.



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) acompanha, 24 horas por dia, as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos no território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.



A Defesa Civil Estadual segue em contato permanente com as Prefeituras.



AVISO METEOROLÓGICO



Segundo informações da Defesa Civil Estadual, o tempo segue instável no estado até o dia 4 de fevereiro. Ao longo dos dias, são esperadas pancadas isoladas de chuva moderada a fortes, sendo ocasionalmente muito forte, que podem vir com raios e rajadas de vento. Os altos acumulados podem acarretar em eventos hidrológicos críticos, como alagamentos, inundações e enxurradas, e suscetibilidade a deslizamentos. Os maiores efeitos são esperados nas regiões Sul, Costa Verde e Serrana.



O monitoramento segue em tempo real e qualquer alteração ou intensificação das condições climáticas pode levar à elevação dos níveis pelo CEMADEN-RJ (https://painelcemadenrj.defesacivil.rj.gov.br/monitoramento/v2/mapa/).



ALERTAS DE RISCO



Desde dezembro de 2024, o CEMADEN-RJ atua como operador do programa DEFESA CIVIL ALERTA no estado, sendo o responsável por emitir alertas de deslizamentos, escorregamentos, enxurradas e chuvas muito fortes aos municípios - à exceção de Rio de Janeiro, Petrópolis e Angra dos Reis, que são autônomos e realizam os próprios envios.



Seguindo o protocolo estabelecido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) do Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional, os alertas devem ser enviados apenas quando for detectado RISCO SEVERO ou EXTREMO.



Não é necessário cadastro prévio. Todas as pessoas que estiverem na região afetada receberão mensagens em seus celulares, se conectadas a uma rede 4G.





Cadastre-se para receber alerta via SMS



Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens com o cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.





Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.