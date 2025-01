Secretário municipal de Defesa Civil, Fábio JR (E), tenente-coronel CBMERJ, Carlos Rocha (C) e o prefeito Ferreti (D) - Divulgação/PMAR

Publicado 29/01/2025 12:42 | Atualizado 29/01/2025 12:47

Angra dos Reis - A partir do carnaval deste ano, angrenses e turistas terão mais segurança em um dos pontos de maior concentração de visitantes, as praias, que buscam Angra dos Reis, na alta temporada e férias escolares. O objetivo é garantir aos banhistas mais segurança e tranquilidade, no momento de lazer. A iniciativa tem a parceria do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, através do Programa Estadual de Implantação de Serviços de Bombeiro Militar (PROEISBM). A iniciativa vai suprir a necessidade de guarda-vidas em praias do município que hoje não são atendidas pelos bombeiros.





A ação foi oficializada em reunião no salão nobre da Prefeitura na segunda-feira,(27). Inicialmente, será efetuado um levantamento das praias mais propícias a incidentes. A previsão é que futuramente o projeto passe a abranger todas as praias do município. A parceria será iniciada no período de Carnaval deste ano, com dois meses de atividades. Na alta temporada de 2026, o programa começará mais cedo, a partir de novembro de 2025.





Em reunião com o tenente-coronel do 10º Grupamento de Bombeiros Militares, Carlos Rocha, o prefeito Cláudio Ferreti e o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr. reforçaram que Angra dos Reis recebe um número muito expressivo de turistas durante o verão e que a iniciativa vai oferecer segurança, eficiência e prevenção de acidentes como afogamentos para toda a população.







– Temos que dar segurança aos banhistas, sejam eles angrenses ou turistas, para que todos possam frequentar as praias com maior tranquilidade. Essa parceria com o Corpo de Bombeiros vai viabilizar o Programa Estadual de Implantação de Serviços de Bombeiro Militar, e estamos trabalhando para que antes do Carnaval o programa já esteja funcionando. A população e os turistas vão ganhar muito em segurança e liberdade para frequentar as praias da cidade – resumiu o prefeito Ferreti.





Defesa Civil do estado e município seguem alinhados na prevenção das chuvas





No mesmo dia, o prefeito Cláudio Ferreti e o secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Jr., conversaram com uma comitiva da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do encontro foi reforçar que o município e o estado seguem alinhados na prevenção às chuvas e aos acidentes naturais.

Prefeito Ferreti (C) e militares da Defesa Civil Estadual/CBMERJ, em reunião no Salão Nobre Divulgação/PMAR

– Vamos dar continuidade a essa parceria que já dura muitos anos. O Estado está sempre na região da Costa Verde à disposição dos municípios, e com Angra não é diferente. Queremos nos reunir com a Defesa Civil de Angra dos Reis para ampliar o Plano Municipal de Redução de Riscos de Desastres – informou o tenente-coronel Ramos, que liderou a comitiva do estado na reunião.

O secretário municipal de Defesa Civil avaliou a reunião.





– Foi uma reunião de preparação para fornecer parâmetros ao estado e ao município para a produção de um planejamento de contingência real, visando soluções imediatas à população tanto nas questões de resposta, quanto nas ações preventivas – explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil Fábio Jr.





Durante o encontro, o prefeito citou que o alinhamento entre a Prefeitura de Angra e a Defesa Civil Estadual é de total importância quanto à proteção da vida de todos os moradores do município.





– Faz parte da nossa história a participação da Defesa Civil Estadual no município, mostrando que a Prefeitura de Angra trabalha em parceria. Vamos manter a relação de colaboração, que já tínhamos com o estado, principalmente no trabalho de prevenção para acidentes naturais – explicou o prefeito Cláudio Ferreti.