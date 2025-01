Observatório Nuclear - Divulgação/Eletronuclear

Publicado 21/01/2025 21:22 | Atualizado 21/01/2025 21:23

Angra dos Reis - O Observatório Nuclear , localizado em Angra dos Reis, na costa verde, recebeu 68.149 visitantes durante todo o ano de 2024. O número é muito próximo do maior recorde já registrado, que foi em 2023. Nos últimos meses tanto o observatório como a Trilha Porã, administrados pela Superintendência de Comunicação Institucional, da Eletronuclear, ativeram seus horários de atendimento ao público ampliados. Com vistas a transformar as instalações em um Centro de Atrações Turísticas Local.



O chefe do Departamento de Relações Públicas e Comunicação Institucional da empresa, José Hidelberto Chahim, responsável pelas visitas, explicou que além de colocar um outdoor iluminado em frente à entrada do observatório para chamar a atenção, houve um aumento do horário de atendimento em duas horas a mais por dia, organizando o pessoal que trabalha no local em turnos. Além disso, o observatório, que funciona de segunda a segunda, possui maquetes, vídeos e instrutores que explicam o funcionamento da usina, além de oferecer banheiro, água e café aos visitantes.



“Fechávamos 17h e agora que ampliamos para mais tarde conseguimos atender as pessoas que saem da praia. Estamos tendo um movimento muito significativo neste verão. Hoje, por exemplo, atendemos mais de mil pessoas. Tem carros parando fora do estacionamento porque ele está cheio. E as pessoas ficam muito satisfeitas, porque conseguimos aumentar nossa nota de 4.7 para 4.9 na avaliação do Google. Isso é muito importante para ajudar a desmistificar a energia nuclear", avaliou Chahim.



Outro destaque apontado por ele é a Trilha Porã, que funcionava de quarta-feira a domingo e agora está aberta diariamente, o que contribuiu para chegar a 3.422 visitantes em 2024. Os horários, contudo, são restritos ao dia para evitar que alguém se perca no período noturno. Além de conhecer a trilha em si, o passeio também é uma oportunidade de saber mais sobre os projetos ambientais da Eletronuclear.



“É uma trilha muito tranquila, as pessoas podem ir sozinhas, embora sempre façamos questão de acompanhar pessoalmente quando somos visitados por grupos de escolas. Em outros casos, as pessoas vão com rádio comunicador, porque se não fizer contato em até uma hora e meia nós vamos buscá-las. Nunca tivemos ocorrências, mas segurança é a prioridade da Eletronuclear e por isso nos precavemos. A trilha está aberta pelo maior período de sua administração desde que passou para a gestão de nosso departamento”, comemorou o chefe do departamento.



As visitas ao Observatório Nuclear podem ser realizadas das 7h30 às 19h, todos os dias. Já a Trilha Porã fica aberta das 8h às 16h, também diariamente. Em ambos casos, a entrada é gratuita.

Endereços:



Trilha: Rodovia Rio-Santos, 534

Observatório: Rodovia Rio-Santos, 522



Os dois locais ficam em Angra dos Reis.