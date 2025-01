Angra 1 desconectada do Sistema Interligado Nacional - Divulgação/Eletronuclear

Publicado 21/01/2025 21:00 | Atualizado 21/01/2025 21:03

Angra dos Reis – A Eletronuclear informou que Angra 1, segue desconectada do sistema e em processo de manutenção, com previsão de retorno ao Sistema Interligado Nacional (SIN) ainda nesta semana. A unidade saiu de produção, às 19h35, do último sábado, devido à perda parcial do sistema de óleo de selagem do Gerador Elétrico Principal.

A empresa informou que está sendo realizada uma série de inspeções, e testes específicos no sistema afetado para garantir o pleno funcionamento do gerador antes do retorno.

Em nota divulgada, pela empresa "o ocorrido não tem relação com a parte nuclear da usina e não oferece riscos à população, trabalhadores ou ao meio ambiente e que segue comprometida em manter a transparência em todas as ações e comunicados".





A unidade deve voltar a gerar energia ainda nesta semana.