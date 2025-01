Paulo Fortunato, secretário municipal de Educação recebendo os novos professores da rede - Divulgação/PMAR

Publicado 21/01/2025 12:40 | Atualizado 21/01/2025 12:42

Angra dos Reis - A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN), deu início à I Semana de Acolhimento e Formação 2025, nesta segunda-feira (20), no auditório da Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira, no Parque das Palmeiras. A ação, que se estenderá até o dia 31 de janeiro, foi planejada para 572 profissionais concursados convocados no fim de 2024, incluindo 216 docentes I, 156 docentes II e 200 monitores de educação especial. A iniciativa tem como foco o alinhamento pedagógico e metodológico, visando qualificar e aprimorar as práticas dos profissionais da rede pública municipal de ensino.

A ação foi estruturada para apresentar o mapa estratégico da SEJIN e a metodologia de trabalho da rede municipal. A secretaria vai oferecer 23 palestras, totalizando 114 horas de formação, realizadas durante o período de férias escolares. O objetivo é assegurar a oferta de uma educação de qualidade aos mais de 26 mil estudantes da rede pública municipal esperados para o ano letivo de 2025.

– Nosso objetivo é estabelecer um diálogo aberto e produtivo com todos os novos convocados. Queremos ouvir demandas, debater ideias e soluções, fortalecer os laços de parceria e, acima de tudo, alinhar os caminhos para o novo regime de educação em nossa rede. Este é um momento de união e construção coletiva, onde cada contribuição será fundamental para alcançarmos uma educação mais inclusiva, inovadora e de qualidade para todos – destacou Paulo Fortunato, secretário de Educação, Juventude e Inovação.

Na primeira semana (20 a 24 de janeiro), 156 docentes II estão participando de 40 horas de formação presencial na Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira. Na semana seguinte (27 a 31 de janeiro), esses profissionais concluirão mais 10 horas de formação online, totalizando 50 horas.

Entre 27 e 31 de janeiro, a formação será ampliada para 216 docentes I, que receberão 40 horas de capacitação, e 200 monitores de educação especial, com 24 horas de atividades. As formações para docentes I também ocorrerão na Escola Municipal Júlio César de Almeida Laranjeira, enquanto os monitores serão acolhidos no Centros de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara.

– Esta semana está servindo para aprofundar meu conhecimento sobre a rede de ensino de Angra, conhecer melhor meus colegas e entender as expectativas da rede em relação ao nosso trabalho. Estou cheia de vontade de contribuir, de conhecer meus alunos e de construir uma relação significativa com eles - comentou Graciana Martins, professora recém-convocada Docente II de Geografia.