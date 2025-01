Barco Dona Flor sendo removido do cais de Pescadores no centro de Angra - Divulgação/PMAR

Barco Dona Flor sendo removido do cais de Pescadores no centro de AngraDivulgação/PMAR

Publicado 21/01/2025 13:14

Angra dos Reis - Finalmente depois de inúmeras reclamações dos pescadores, moradores e visitantes, que utilizam o cais de embarque e desembarque, no centro da cidade, o barco Dona Flor, é retirado do cais de Pescadores pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca. A ação foi realizada na última sexta-feira, 17. A embarcação foi rebocada até um local provisório, próximo à Praia do Jardim, onde ficará até ser leiloada. A ação garante mais segurança e organização para a comunidade pesqueira.





O barco com 70 toneladas e 25 metros, foi apreendido há um ano pela Polícia Federal. Segundo a prefeitura sua retirada era necessária, pois ele vinha atrapalhando o trabalho dos pescadores e causando preocupação ambiental.

- O barco estava justamente no ponto de apoio que os pescadores utilizam para tirar suas redes e fazer a descarga de peixes - disse Marcelo Tavares, superintendente de Pesca do município.

A ação iniciou na semana passada, quando foram drenadas cerca de 40 toneladas de água e óleo contaminados, retiradas em dois caminhões, prevenindo um possível dano ambiental e protegendo o mar.





– A retirada dessa embarcação foi um pedido do prefeito Ferreti para devolvermos o cais à população de Angra, principalmente aos pescadores – destacou Jorge Eduardo Mascote, secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca de Angra, que acompanhou o trabalho de remoção.

Apreensão Dona Flor



A embarcação, vinda de Itajaí (SC), foi apreendida em uma operação contra o tráfico de drogas, na região da Baía da Ilha Grande, onde estava à deriva por 10 dias, e ficou ancorada no Cais dos Pescadores por conta da proximidade com o local da apreensão.



A embarcação será leiloada.