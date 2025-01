Diego Guimarães Barbosa, conhecido como "Senhor da Guerra", líder do tráfico de drogas em Angra dos Reis - Divulgação/Polícia Civil/RJ

Publicado 21/01/2025 20:27

Angra dos Reis - Diego Guimarães Barbosa, (37) conhecido como "Senhor da Guerra", líder do tráfico de drogas em Angra dos Reis, foi preso na manhã dessa segunda-feira (20), em Guarapari, no Espírito Santo. Com mais de 50 passagens na polícia, o apelido foi dado ao traficante por promover guerras entre as facções para a expansão territorial no Sul do Rio de Janeiro.



O criminoso fugiu com a companheira do Complexo do Alemão após a Operação Torquinete, realizada no dia 15 de janeiro. Três suspeitos foram mortos, 13 pessoas presas e quatro feridos, entre eles, um policial do Bope.





A prisão foi realizada após um trabalho de inteligência policial pela equipe da 166ª DP (Angra), que já vinha monitorando o traficante. Os agentes descobriram que o mesmo tinha plano de fuga da comunidade do Alemão para o Espírito Santo. Ele foi localizado em um imóvel da sua companheira, na cidade de Guarapari.



Segundo informações da Polícia o homem foi conduzido por policiais civis do Rio de Janeiro à Delegacia Regional da cidade, onde foi autuado pelos crimes de associação ao tráfico e porte de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.



Investigações

As investigações apontam que Diego Guimarães era o líder da facção criminosa com atuação na Costa Verde, mais precisamente nas comunidades Areal, Banqueta, Promorar e Nova Angra, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Civil, ele também promovia guerras para aumentar o território onde atuava. As investigações apontaram que Diego era dono de duas pousadas na região, usadas para a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Operação



Uma das fases da Operação Torniquete, foi realizada no morro do Alemão, no último dia 15, com foco na “Caixinha do Comando Vermelho”, o esquema de lavagem de dinheiro e de financiamento da facção. Três suspeitos foram mortos, 13 presas e ainda quatro feridos, um deles era policial do Bope.