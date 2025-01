Lista de Balneabilidade das praias - Divulgação/reprodução INEA

Publicado 22/01/2025 12:07

Angra dos Reis - "Muito nojento. Olha a quantidade de óleo tanto aqui na beirada quanto lá no fundo" - denunciou a visitante Marliene de Souza (49). Ela e a família vieram de Bananal de São Paulo, passar férias na casa de uma irmã, no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis/RJ.

A denúncia do óleo no mar foi detectado na praia da Bexiga, que ocupa a lista, divulgada, no último dia 10, pelo INEA, como uma das praias próprias para o banho na cidade. Angra dos Reis é o principal destino de turistas nesta época do ano, que mistura férias escolares e calor intenso, atrativos para quem gosta de descansar e curtir as belezas naturais da cidade.

- Não precisa nem de bronzeador é só entrar na água e sair oleoso. Cuidado para não fritar no calor de mais 30 graus - Disse Lucas Bernardo, (22) turista de Belo Horizonte, está na cidade desde o revéillon.

Confira abaixo as praias impróprias para o banho e ao lado na foto as próprias

Boletim de Balneabilidade Divulgação/reprodução INEA