Kombi capotou na altura do Pontal - Divulgação

Kombi capotou na altura do PontalDivulgação

Publicado 22/01/2025 11:19

Angra dos Reis - Uma Kombi capotou na manhã desta quarta-feira (22), na rodovia Rio-Santos na altura do bairro Pontal, em Angra dos Reis, na costa verde. O motorista sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe do Samu, que passava no trecho na hora do acidente. A vítima foi liberada no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, CCR e PRF também foram acionadas para o acidente. Os bombeiros averiguaram se havia óleo na pista e risco do veículo pegar fogo, e foi descartado.

O trecho onde ocorreu o acidente as duas pistas foram interditadas para remoção do veículo. Não se sabe a dinâmica do acidente, que ocorreu na manhã ensolarada na região. Neste momento, o trânsito flui normalmente, sinalizado pela CCR RioSP.