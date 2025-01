Drogas apreendidas - Divulgação/PM

Publicado 25/01/2025 01:01

Angra dos Reis - Policiais lotados no 33 BPM apreenderam nessa quinta-feira (23), no Morro do Santo Antônio, no centro de Angra dos Reis, grande quantidade de drogas. Não se tem informações de prisão de suspeito. As informações foram encaminhadas ao Disque Denúncia.

De posse das informações de que no alto do morro uma residência estaria sendo usada como ponto de venda de drogas, os agentes do Grupamento de Ações Táticas se mobilizaram e foram até o endereço indicado. No local grande quantidade de drogas foram apreendidos: 3kg de maconha, 874 g de cocaína, 60 ml de clorofórmio, dois rádios comunicadores e uma base de rádio.

Todo material foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.